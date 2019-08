Georges Pradez nous a quittés il y a cinq ans. Virginie Jortay, sa fille, metteuse du scène, directrice de l’école du cirque, Marianne Clairembourg,sa collègue et Robert Stéphane qui nous a quittés en décembre dernier nous raconte l’homme de bouche et d’oreille que cet infatigable homme de radio aura été pour notre plus grand bonheur d’auditeur. Une émission de Pascale Tison