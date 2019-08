Par Ouï-dire - Version 133 de Sebastian Dicenaire - 26/08/2019

Version 133 de Sebastian Dicenaire Ce serait donc la énième version des Héraclides d’Euripide transposée dans un monde parallèle au nôtre. Une tragédie projetée dans un monde de science-fiction. Dans cette uchronie, les Cités de la Grèce antique n’ont pas disparu, mais elles ont conquis des continents entiers. Les super-héros existent ; ou plutôt ont existé, puisque le dernier d’entre eux, Héraclès, aussi connu sous le nom de Captain Argos, semble sur le point de mourir. L’espèce des super-héros parviendra-t-elle à se relever ? La guerre entre Thèbes – jeune tyrannie arrogante à l’Est – et Athènes et d’Argos – deux démocraties vieillissantes à l’Ouest – finira-t-elle par éclater ? Un mystérieux enquêteur, qui se dit « journaliste-prêtre », et qui à tendance à se prendre pour un chien, va mener l’enquête. Un récit passionnant sur une mise en son subtile et efficace ! Écriture, réalisation, montage et création sonore : Sebastian Dicenaire. Interprétation : Le journaliste-prêtre : Samuel Padolus. Georges Iolaos : Andreas Perschewski. Tirésias / Abyss : Jean Fürst. Le président Démophon : Yvain Juillard. Bérénice / La Ministre de la Défense : Coraline Clément. La Ministre de l'Intérieur : Fiona Grau. Le Professeur : Jean-Marc Delhausse. La journaliste : Jennifer Cousin. L'animatrice du jeu radio : Caroline Berliner. Le tyran Eurysthée : Grigory Collomb. Voix additionnelles : Nicolas Matthys, Edwige Guerlet et Sebastian Dicenaire. Prise de son : Pierre Devalet et Jeanne Debarsy. Montage, mixage : Jeanne Debarsy. Création sonore : Anne Lepère. Bruitage : Céline Bernard. Consultant Montage : Mathieu Haessler. Une coproduction Welcome to Earth. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de Gulliver et de l'acsr. Une coproduction Welcome to Earth. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de Gulliver et de l'acsr. Une émission de Pascale Tison