Par Ouï-dire - À l'école des métiers - 23/08/2019

Alors qu’il est souvent mal vu, dénigré, l’enseignement professionnel foisonne d’idées et de dynamisme. Dans ces filières, on y retrouve des adolescents ou de jeunes adultes au parcours parfois chaotique, et des professeurs qui font tout leur possible pour les motiver. Dans ce reportage nous allons visiter six écoles, aux quatre coins de la FWB, dont les équipes pédagogiques mettent en place des projets très variés dans le but de valoriser et responsabiliser leurs élèves. Des professeurs enthousiastes, investis, qui poussent ces jeunes à se surpasser et les mènent à découvrir leurs potentialités. Une réalisation d'Helena Verrier