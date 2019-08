Par Ouï-dire - Rencontre avec Bernard Tirtiaux dans son atelier - 21/08/2019

L'écrivain et artisan aborde sa vie et celle de sa grand-mère dans son dernier livre « Ombre portée ». Et si c’était cette femme d’aspect austère et qu’il n’a pas connue qui lui tenait la main quand il écrit ? Dans une autofiction où le réel va plus loin que l’imaginaire, Bernard Tirtiaux nous ouvre son univers, plein de lumières et de sons, de transparences et d’opacités, d’êtres de chair et de fantômes. Réalisation Pascale Tison, prise de son Adrien Pinet