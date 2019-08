Par Ouï-dire - Conversation dans le jardin d'un habitat participatif - 20/08/2019

Ce jour-là, Laïd, Isabelle et Jacky conduisent Christine Van Acker chez des personnes qui ont choisi de vivre sur le mode de l’habitat participatif. 'Chat Village', non loin de là, est une forme d’habitat groupé pour… les chats. Brigitte Belomme, cheville ouvrière de l’association qui œuvre pour que les chats et les humains vivent en bonne intelligence dans ce quartier de Belle Beille, nous en a fait faire le tour du propriétaire. Avec Juan Barrénéchéa, Jean-Pierre Drouar, et Bruno Foucal (association « Pour un habitat différent ») Réalisation : Christine Van Acker Mixage : Thierry Van Roy