Par Ouï-dire - Je suis Charlier, par Gregor Beck, 4e épisode - 02/08/2019

Série de Gregor Beck en 5 épisodes sur l'artiste inclassable et pluridisciplinaire liégeois Jacques Charlier. 'Peinture fraîche', 4e volet, s'ouvre en 1975 lorsque Jacques Charlier devient professeur aux Beaux-Arts de Liège. C'est l'amorce d'une période de crises et mutations, avec les décès de Marcel Broodthaers et du galeriste, Fernand Spillemaeckers, mais aussi le divorce, puis décès de la première épouse de Charlier, un déménagement...Enfin les années 80 vont être le moment où Charlier revient à la peinture.