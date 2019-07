Par Ouï-dire - La Déclaration des Droits de l'Homme vue par Roland de Bodt - 30/07/2019

Roland De Bodt revient sur une nécessaire mise en perspective, aujourd’hui, de la déclaration universelle des droits de l’homme, qui vient de fêter ses 70 ans. Un texte fondateur, écrit au lendemain de la guerre par ceux qui décident de rejeter la souffrance et de lui faire barrage. Avec des archives de Stéphane Hessel, Eleonore Rossevelt, Kapet de Bana et Hadj Gaussy Sari. Réalisation : Pascale Tison et Camille Dupon Lahitte