Par Ouï-dire - Berthe Morisot, peinte par Jean-Daniel Baltassat, 1e partie - 17/07/2019

Berthe Morisot est une figure incontournable de la peinture impressionniste et pourtant l’histoire de l’art et les hommes l’ont gommée du paysage. Le très beau roman de Jean Daniel Baltassat ( « La tristesse des femmes en mousseline » publié chez Calmann Lévy) lui rend grâce. Nous sommes entre littérature et peinture dans les méandres artistiques des salons du mardi de Mallarmé... Réalisation Pascale Tison