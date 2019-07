Par Ouï-dire - Je suis Charlier, par Gregor Beck - 1er épisode : A l'avant-garde - 12/07/2019

Je suis Charlier est une série en 5 épisodes signée Gregor Beck, sur l'artiste inclassable et pluridisciplinaire liégeois Jacques Charlier. Elle traverse un peu plus d’un demi-siècle d’histoire de l’art avec pour guide son critique et complice, Jacques Charlier, ami de Broodthaers, proche du Pop Art et des artistes conceptuels, situationniste. Ses activités se sont ainsi portées sur la peinture, le dessin, l'écriture, la bande dessinée, la musique, la chanson, la vidéo, la photographie, la caricature. Aujourd'hui, à l'âge de 79 ans, il continue à explorer tous les domaines d'expressions en ne s'attachant à aucun style, à aucune pratique et en bousculant sans cesse les idées trop facilement établies.

Le premier volet de cette série revient sur l'enfance et la jeunesse de Jacques Charlier durant et après la seconde guerre mondiale. Marqué par ce conflit et par la persécution nazie, Charlier affirme que c'est dans les souvenirs qu'il garde de cette période que se trouve « l'armature constante » de ce qu'il fait.