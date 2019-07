Par Ouï-dire - Architecture et sport - 05/07/2019

Focus sur deux centres sportifs de la Fédération Wallonie-Bruxelles (ADEPS) qui viennent de faire l'objet d'importants travaux de restructuration et de rénovation, avec l'aide de la Cellule architecture. Thierry Genicot a rencontré les architectes et utilisateurs du "Grand Large" à Péronnes-lez-Antoing, un complexe transfomé par le bureau AgwA, et ceux de "La ferme du château" à Loverval (Gerpinnes), par le bureau Label architecture. L'artiste-plasticien Adrien Tirtiaux revient par ailleurs sur les intégrations d'oeuvre d'art de ces deux sites, dont il est l'auteur.