Par Ouï-dire - Peter Downsbrough - Overlap(s) au Botanique - 04/07/2019

Originaire du New Jersey, Peter Downsbrough (°1940), figure historique de l’art contemporain, vit et travaille à Bruxelles depuis 1989. Aux confins de l’art conceptuel et de l’art concret, il développe depuis ses débuts new-yorkais, dans les années 1960, un vocabulaire plastique précis, épuré et sans concession, composé de figures géométriques simples, de lignes et de mots. Une émission de Thierry Genicot