Par Ouï-dire - Edgar P. Jacobs, 2e épisode - 02/07/2019

Edgar P. Jacobs n'a laissé derrière lui que 9 créations majeures, 9 chefs d'oeuvre aboutis et signés de sa main : tout d'abord un récit unique, 'Le Rayon U', suivi de 8 épisodes de la série Blake et Mortimer. Une traversée du 20e siècle en compagnie de cet auteur atypique de la bande dessinée qui jette un regard mi-amusé, mi-nostalgique sur la vie artistique qui fut la sienne : riche, inattendue et mouvementée. 2e partie de cette réalisation d'Eric Loze, avec les archives de la Sonuma