Par Ouï-dire - Yassas d'Aude Verbiguié-Soum et Histoire de Cailloux de Jean-Guy Coulange -...

On part en Grèce sur une île. Mais pas l’île vue par les vacanciers . La maladie et l’insularité ce sont les thèmes qui traversent les deux documentaires de ce soir. On commence avec Yassas d’Aude Verbiguié. 'Argo' c’est le nom d’une unité mobile médicale qui fait le tour du nord de l’île d’Eubée en Grèce pour donner des soins à des personnes isolées physiquement et financièrement. Envoyée par le CHU Saint-Pierre depuis 2017, elle tente de pallier les manques, mais que faire quand les besoins sont immenses ? Un documentaire radiophonique d'Aude Verbiguié-Soum

Pour suivre, Histoire de Cailloux, par Jean-Guy Coulange : un homme, une île en Bretagne et la maladie.