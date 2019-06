Par Ouï-dire - Lire et écrire par Remi Pons et la lecture des enfants vue par Christine Van Acker...

L’école se termine. Rémi Pons avec l’asbl Lire et écrire a composé un documentaire qui récolte les paroles de ceux qui ont eu bien du mal avec la lecture à l’école. En même temps, ces paroles nous dessinent en contrepoint une école idéale, celle qui ne serait pas faite d’humiliations ou de hontes mais d’attention et de bienveillance. Puis on écoute un documentaire de Christine Van Ackerqui interroge la lecture avec les enfants de l’école Saint-Dominique et les écrivains François Emmanuel et Veronika Mabardi.