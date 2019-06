Par Ouï-dire - Edgar P. Jacobs, un auteur phare de la Bande dessinée - 25/06/2019

Edgar P. Jacobs n’a laissé derrière lui que 9 créations majeures, 9 chefs d’œuvres aboutis et signés de sa main : un récit unique, ‘Le Rayon U’, suivi de 8 épisodes de la série Blake et Mortimer. Depuis la disparition de l'auteur en 1987, de grands noms se sont succédés aux commandes des aventures de Blake et Mortimer : Bob De Moor, Ted Benoît et André Juillard entre autres au dessin ; au scénario Jean Van Hamme, Yves Sente ou encore Jean Dufaux. Alors que sort en librairie un nouvel opus de cette série mythique du 9ème art, sous le crayon cette fois de François Schuiten et la plume de Thomas Gunzig et Jaco Vandormael, Eric Loze nous propose une traversée du 20ème siècle, en compagnie d’Edgar P. Jacobs, à travers les archives.