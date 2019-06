Par Ouï-dire - De l'autre côté de l'univers - 17/06/2019

De l’autre côté de l’univers d’Arthur Brugger propose un dialogue original entre jazz et littérature. Le groupe propose de plonger lʹauditeur dans un voyage: celui quʹentame un protagoniste anonyme, chercheur en physique théorique, animé de la folle croyance de retrouver son amour perdu en revenant sur les traces de leur histoire terminée - de lʹautre côté de lʹunivers. Avec "The Mysterious Traveller" : Grégoire Schneeberger, Vivien Hochstätter, Paolo Costa, Thomas Tiercy. Arthur Brügger, voix et texte