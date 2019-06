Par Ouï-dire - A vue de truffe - Les chiens d'assistance - 14/06/2019

Ils sont les yeux ou les jambes de leur maître. Un compagnon de vie, un support tant physique que moral, mais aussi un ami affectueux et loyal en toutes circonstances. Chiens-guides pour les personnes malvoyantes, chiens d’assistance pour les personnes en chaise roulante, ou encore épileptiques ou autistes, en Belgique, 9 associations forment des chiens pour aider des personnes atteintes de handicap. Des hommes et des femmes qui, grâce à leur chien, retrouvent leur autonomie et leur joie de vivre. Nous allons visiter deux de ces associations : Les Amis des Aveugles, près de Mons, et l’asbl Os’mose, dans la région liégeoise.