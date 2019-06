Par ouï-dire - Vivre ma mort, une fiction de Christophe Deleu et François Teste - 10/06/2019

Le metteur en scène Santi a eu un accident de la route. Son véhicule percute la glissière de sécurité de l’autoroute, avant de faire plusieurs têtes à queue. Il s’apprêtait à mettre en scène Huis Clos, de Jean-Paul Sartre... Santi croit d’abord au miracle. La chorégraphie improvisée par son véhicule, comme devenu fou, s’est achevée sur la bande d’arrêt d’urgence. Une fois sorti, Santi s’aperçoit que tous ses bagages se sont éparpillés sur le bitume. Mais où est passée Léa, à la fois sa compagne et son assistante ? C’est elle qui conduisait la voiture. Ce qui surprend aussi Santi, c’est qu’il n’y a plus aucune autre voiture sur l’autoroute. Tout s’est immobilisé. Comme si quelqu’un avait décidé de suspendre le fil de temps… Avec : Richard Herlin, Fabienne Laumonier, Muriel Archambault, Caroline Ferrard, Léa Mariette, Christine Goémé, Floriane Pochon, Olivia Cohen, Gérard Cheylus, Neima, et les comédiens Eric Veiga, Love Bowman, et Marta Corton Vinals. Et avec Samuel Lepastier, psychiatre, et Jean-Claude Simon, conseiller funéraire. Remerciements : Isabelle Erhart, Jean-Luc Jeener et le théâtre du Nord-Ouest, Philippe Bories, Florence Fresse et la Fédération française des pompes funèbres, et Anna Presedo et son service à l'Hôpital Robert Debré. Une création sonore de Christophe Deleu et François Teste Une production d'Irène Omelianenko à France-Culture