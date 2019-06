Par Ouï-dire - François Weyergans - 11/06/2019

François Weyergans, écrivain franco-belge, avait remporté le prix Goncourt en 2005 pour «Trois jours chez ma mère». Il nous a quittés le 27 mai à 77 ans ; lui qui avait la plus grande difficulté avec la notion de «dernière limite» en a franchi l’ultime. Plusieurs années de suite, il promettait à son éditeur le manuscrit d’un livre censé remporter le prix Goncourt et ne rendait pas la première page. Même à l’Académie française, où il avait été élu en 2009, au fauteuil d’Alain Robbe-Grillet, il avait réussi à arriver en retard le jour J. On retrouve son franc-parler avec Martine Cornil en 2006.