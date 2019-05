Par Ouï-dire - Le Deuxième Sexe, par Simone de Beauvoir, a 70 ans - 2e partie - 29/05/2019

On poursuit cette évocation d’une féministe presque contre son gré.' Le Deuxième Sexe' de Simone de Beauvoir dressait en 1949 le terrible constat d’une féminité construite et culturelle. On connaît sa phrase célèbre : « On ne naît pas femme, on le devient ». Touchée par mai 68 et par le MLF dans les années 70, elle va néanmoins s’engager aux côtés des femmes. Réalisation : Pascale Tison