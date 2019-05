Par Ouï-dire - Le Deuxième Sexe, par Simone de Beauvoir, a 70 ans - 1e partie - 28/05/2019

A l'occasion des 70 ans de la publication du 'Deuxième Sexe', oeuvre phare pour beaucoup de femmes, retour sur l'icône qu'était Simone de Beauvoir. Icône aussi par le couple qu’elle fonde avec Sartre qui l’adoube comme son double. A eux deux, ils déclineront des modes d’être et de pensée pendant plus de 40 ans. Marie-Claude Bonnet et Philippe Sollers nous éclairent l’un et l’autre sur cette figure majeure de la littérature et de l’engagement intellectuel du 20° siècle. Une réalisation de Pascale Tison