Par Ouï-dire - Dans l'intimité de Toutankhamon, avec Florence Quentin - 21/05/2019

Le 4 novembre 1922, dans la Vallée des Rois, l'archéologue britannique Howard Carter découvre l'entrée de la tombe de Toutankhamon, dernier pharaon de sang royal de la XVIIIe dynastie. Des milliers d'objets intacts – inhumés avec le jeune roi décédé à l'âge de 17 ans seulement – s'offrent alors à lui, pour devenir ce que l'on appellera plus tard le " Trésor de Toutankhamon ". En compagnie de Jean-Pol Hecq, l'égyptologue Florence Quentin revient sur les épisodes les plus marquants de la vie du pharaon en décryptant certains objets intimes ou rituels de son tombeau. Elle publie chez First 'Dans l'intimité de Toutankhamon - Ce que révèlent les objets de son trésor'.