Par Ouï-dire - Didier Van Cauwelaert: la personne de confiance - 15/05/2019

Depuis que je suis entré dans sa vie en l'enlevant avec mon camion-grue de la fourrière, elle n'a plus envie de mourir. Elle m'a même choisi pour être ce qu'on appelle sa ''personne de confiance''. Du jour au lendemain, je me retrouve avec les clés de son destin, de son entreprise, de sa famille de rapaces... Reste à savoir, comme dit ma copine Samira, si c'est le kif absolu ou le plus dangereux des pièges. » Quand deux jeunes de banlieue décident de sauver une ancienne héroïne de la Résistance... Un roman haletant, jubilatoire, avec un éclat de rire à chaque page et toute l'émotion du monde.