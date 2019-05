Par Ouï-dire - Les fantômes du lactarium, 1er épisode - 10/05/2019

Au sous-sol de l’hôpital parisien Necker-Enfants malades se trouve un lieu méconnu et insolite : le lactarium. C’est une banque de lait maternel, un laboratoire où les dons de lait de femmes sont collectés, traités puis distribués à des prématurés dont la vie en dépend parfois. Derrière la chaîne aussi archaïque et humaine que technique et médicale se cachent des représentations mythologiques, religieuses, artistiques, un imaginaire – des histoires fabuleuses de lait et de nourrices. Une balade lactée signée Hélène Laurent

