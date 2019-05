Entretien avec Julien Roy, metteur en scène et comédien à propos de Maurice Maeterlinck, disparu il y a 70 ans. Julien Roy a monté Aglavaine et Sélysette et une version inoubliable de Pelléas et Mélisande au théâtre National. Un tryptique sonore sur Maeterlinck à découvrir sur Auvio.