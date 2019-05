Par Ouï-dire - Maurice Maeterlinck: portrait en archives - 07/05/2019

Il était mutique et sportif, gantois et habitant Nice, près des humbles dont il célébrait le trésor et amoureux du luxe qui s’incarna dans le palais d’Orlamonde, converti aujourd’hui en palace Mélisande. Maurice Maerterlinck, décédé il y a 70 ans, fut notre seul prix Nobel de littérature qu’il recevait en 1911. Grande figure du symbolisme, son théâtre fut un choc culturel où le réalisme était révoqué. En quelques années il donnait un élan au théâtre où s’abreuvèrent ensuite des écrivains du vingtième siècle comme Beckett ou Duras. Portrait en archives grâce aux archives de la Sonuma et des Archives et Musée de la littérature. Avec les voix de Sacha Guitry, Michel de Ghelderode, Henri Ronse, Marc Quaghebeur, Julien Roy,…