Par Ouï-dire - Liège - Chefs d'oeuvre, à La Boverie - 02/05/2019

Des maîtres de la Renaissance jusqu’aux mouvements d'avant-garde, en passant par de grandes figures internationales (Ingres, Monet, Pissarro, Picasso, Chagall, Arp, Magnelli, Debré, Hantai, Monory, Gilbert & George...), l’exposition Liège. Chefs- d’œuvre offre un voyage inédit à travers les œuvres-phares de la collection du musée des Beaux-Arts de Liège... Elle entend ainsi établir un dialogue entre les époques et les mouvements formels, non sans proposer aux visiteurs quelques coups de projecteur, sur certains artistes et courants artistiques : Henri Evenepoel, Rik Wouters, James Ensor, Pol Bury,...