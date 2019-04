Par Ouï-dire - Chantal Thomas: Souvenirs de la marée basse - 24/04/2019

Chantal Thomas : Souvenirs de la marée basse, une ode à la mère et à la mer Au début des années trente, une jeune fille sportive enchaîne les longueurs dans le Grand Canal du château de Versailles, sous le regard ahuri des jardiniers. Nager, c’est tout ce qui compte pour Jackie. Nager pour fuir les contraintes, nager, son grain de fantaisie, son expression libre. Elle va léguer à sa fille Chantal sa passion pour l’eau. Chantal Thomas signe avec ce livre intime une ode à la liberté et aux mères. Elle évoque dans cet entretien sa passion pour Roland Barthes et pour Colette, son goût de la liberté du rire et de la solitude.