Par Ouï-dire - Abbaye de Louis-Olivier Desmarais - 22/04/2019

Abbaye de Louis-Olivier Desmarais Nous sommes au Québec au coeur d’une abbaye bénédictine. Louis-Olivier Desmarais nous plonge dans une méditation sonore et musicale à partir des sons, des paroles et d’une délicate composition acousmatique où se mêlent les bouteilles qui défilent, les mots, les portes, les cloches. C’est une leçon de l’écoute qui nous est ainsi offerte. Un temps de paix au pays du sonore recomposé. Une pièce audio-contemplative réalisée au monastère de Saint-Benoît du Lac dans les cantons de l’Est au Québec. Une production soutenue par Gulliver, prix découverte Pierre Schaeffer en 2017 pour une première version Suivi d’un extrait d’Une quête de Benoît Bories qui est aussi musicale et documentaire; elle traite de la réappropriation du chant grégorien par les frères dominicains à Toulouse. Du Québec au Sud - Ouest, du Canada à la France, des bénédictins aux dominicains : joyeux lundi de Pâques à tous! Les deux pièces soutenues par Gulliver ont toutes reçu le prix Phonurgia Nova.