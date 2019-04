Par Ouï-dire - Architecture le musée à Redu - 19/04/2019

A Redu, Mudia. L’art autrement… Dans la province du Luxembourg, on visitera un nouveau musée dont les œuvres plastiques iront depuis l’époque de la Renaissance à aujourd’hui…Un musée qui se revendique attractif, axé en particulier sur le jeune public et qui rassemble plus de 300 œuvres… Seront présents à l’émission l’initiateur, l’architecte, un critique, une guide-conférencière…Le tout à Redu, une commune qui porte déjà le nom de « village du livre »… Une émission de Pascale Tison