Par Ouï-dire - Bienvenue au Royaume de Belgique - 15/04/2019

Une mère de famille rwandaise débarque dans un petit village de Wallonie. Robert Scarpa évoque par la bande la confrontation de cette mère de famille, demandeuse d’asile, rescapée du génocide, avec les édiles communaux et la population locale. Elle échange des souvenirs du Rwanda avec une amie, rwandaise elle-aussi. Un récit pseudo-autobiographique pris en charge par les comédiennes Nancy Nkusi et Providence Rwayitare. Réalisation : Robert Scarpa et Pascale Tison

