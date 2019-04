Par Ouï-dire - Vous souvenez-vous du Rwanda ? - 09/04/2019

En 1997, trois ans après le génocide rwandais et cinq ans avant le procès en assises qui s’est tenu à Bruxelles, condamnant quatre Rwandais à de très lourdes peines, Pascale Tison revenait sur l’extermination délibérée d’hommes et de femmes coupables, seulement, d’être ce qu’ils étaient. L’histoire donne des leçons mais n’a jamais d’élèves. Avec Rony Brauman, cofondateur de Médecins sans Frontières, Pierre Galand, alors secrétaire d’Oxfam, toujours actif dans le milieu humanitaire et associatif ; Gasana Ndoba, alors réfugié en Belgique, il était coordinateur du comité pour le respect des droits de l’homme et de la démocratie au Rwanda. Il vit aujourd’hui à Kigali. Il est l’initiateur du procès en assises en 2001 à Bruxelles. Yolande Mukagasana, réfugiée en Belgique ; elle a écrit « La mort n’a pas voulu de moi ». Valérie et Alain Sebatsassi, réfugiés rwandais, ; Colette Braeckman, journaliste, spécialiste du Congo, du Rwanda et du Burundi, Luc De Heusch, ethnologue, aujourd’hui disparu.