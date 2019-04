Par Ouï-dire - Berthe Morisot, la tristesse des femmes en mousseline - 1e partie - 10/04/2019

Elle est une figure incontournable de la peinture impressionniste et pourtant l’histoire de l’art et les hommes l’ont gommée du paysage. Le très beau roman de Jean Daniel Baltassat ( 'La tristesse des femmes en mousseline' publié chez Calmann Lévy) lui rend grâce. Avant Baltassat, Paul Valéry( alors jeune homme quand il la rencontre) et Stéphane Mallarmé sont convaincus de son génie. Nous sommes entre littérature et peinture dans les méandres artistiques des salons du mardi de Mallarmé ; Berthe Morisot, la belle silencieuse, modèle d’Edouard Manet épousera son frère Eugène sur l’instigation du premier. Elle sera donc madame E. Manet. Ces trois-là s’aiment d’étrange façon, ils sont peintres tous les trois, ils sont enterrés les uns sur les autres. A la vie, à la mort. Réalisation : Pascale Tison