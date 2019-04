Par Ouï-dire - Rwanda : un nouvel héritage - 08/04/2019

Sarah Jacquet et Yvette Jallade Maestroni sont allées au Rwanda en 2016 à la rencontre de jeunes rescapés orphelins du génocide. Elles y ont rencontré de jeunes parents, comme elles, et ont parlé avec eux de leur expérience de la parentalité, après que le génocide des Tutsi au Rwanda en 1994 a emporté leur père, leur mère, ou les deux. Ces jeunes hommes et femmes arrivent à l’âge de recréer une vie de famille, à leur tour. Ce documentaire raconte cette reconstruction intime, avec une énergie et un courage hors-normes, pour redonner un sens à leur existence. Une production de L’Expérience, France Culture, Radio France.