Par Ouï-dire - Architecture : la rénovation du MADmusée à Liège - 05/04/2019

Thierry Genicot s'est rendu à Liège pour rencontrer les architectes Brigitte Massart et Aloys Beguin, auteurs de la rénovation et extension de l’ancien "MADmusée" - aujourd'hui en chantier dans le parc d'Avroy. L'historien Carl Havelange, qui en porte la direction artistique, revient sur l'évolution des missions de l'institution, qui deviendra un musée des arts situés. À l'origine, le MADmusée a pour mission la conservation et valorisation d’œuvres produites par des artistes handicapés mentaux dans un contexte d'ateliers, au départ ceux du Créahm, une collection ensuite élargie.