Par Ouï-dire - L'affaire Franco: radiographie d'une radio - 03/04/2019

L’affaire Franco L’affaire Franco, c’est un cas de censure unique à la RTBF puisque suite à un concours d’épitaphes, lancé par Richard Kalisz et Michel Gheude à la mort de Franco en direct à la radio, l’antenne a été coupée par l’administrateur général de l’époque, Robert Wangermée. Retour et récit de cet épisode de notre histoire radiophonique avec les extraits radiophoniques censurés et le témoignage de Robert Stéphane et Robert Wangermée. réalisation : Pascale Tison