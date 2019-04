Par Ouï-dire - Guerre d'Espagne - témoignages d'exilés - 02/04/2019

A l'occasion des 80 ans de la fin de la guerre d'Espagne, témoignages d'exilés espagnols. En 1939 des centaines de milliers d’espagnols et catalans, républicains ou non, franchissent la frontière des Pyrénées pour venir se réfugier en France. Carline Albert retrouve sa grand-mère, partisane espagnole. Ensuite, on écoute une composition musicale sonore, affective et archéologique de témoignages recueillis par Benoit Bories dans le Sud Ouest de la France.