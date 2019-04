Par Ouï-dire - Un seul film - 01/04/2019

C’est un film dont l’histoire est un peu particulière, tout comme celle de son réalisateur : celui-ci n’a fait qu’un seul film il y a maintenant plus de quarante ans. Il s’agit d’un documentaire sur un groupe de rock très célèbre. Mais ce film n’est jamais sorti. Le groupe, mécontent de l’image que l’œuvre renvoie de ses membres, a demandé son interdiction. La justice a rendu l’une des décisions les plus insolites de son histoire : elle conditionne la projection du film à la présence du réalisateur dans la salle. Le film tombe peu à peu dans l’oubli. En 2018, Elina Rancière, même pas trente ans, cherche à voir le film et à rencontrer le réalisateur pour écrire une thèse. Et c’est comme si la malédiction ne pouvait prendre fin… Une création sonore de Christophe Deleu, avec Pascale Tison, Fabienne Laumonier, Elina Rancière, et la participation de Marc Ysaye.