Par Ouï-dire - Le grain des choses, une revue à feuilleter avec les oreilles - 25/03/2019

Le Grain des Choses, c’est une nouvelle revue sonore dont le premier épisode, 'On n’est pas seuls !', vient de sortir sur internet. Le Grain des Choses, par les chemins de la création radiophonique et du journalisme au long cours, souhaite faire entendre d'autres manières de raconter ce monde qui est le nôtre. Il amène jusqu'à vos oreilles une géographie composée de vies, de voix, de récits ; un paysage sonore touffu, inventif et stimulant… Extraits choisis, avec Yves Robic et Claire Gatineau.

Article lié Le Grain des Choses, une revue à feuilleter avec les oreilles