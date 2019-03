Par Ouï-dire - Le Cardinal Danneels - 26/03/2019

Entretien et archives avec le Cardinal Godfried Danneels, décédé tout récemment, le 14 mars. Il a 53 ans et est un jeune cardinal quand Jean-Pol Hecq le rencontre en 1986, Jean-Paul II est alors pape. Il évoque son enfance et sa destinée qu’il reçoit plutôt qu’il ne la choisit. Le prêtre selon lui a un rôle presque thérapeutique. Quelques années plus tard, en 2008, on le retrouve dans" Noms de dieux" : le Cardinal Danneels vient de démissionner. Comment voit-il l’église, son raidissement dans le conservatisme, son manque de vocations ? Pour le cardinal Danneels, il y avait çà et là quelques touffes vertes qui le laissaient espérer.