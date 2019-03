Par Ouï-dire - Voyages photographiques à Bruxelles - 21/03/2019

A la Faculté d’Architecture La Cambre Horta (jusqu’au 22 avril), une exposition rassemble 60 anciens diplômés photographes et photojournalistes. Une exposition fête les 60 ans de l’IHECS (Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales). Parmi ceux et celles rencontrés par Thierry Genicot à cette occasion, Christine Mawet. Elle expose également à la Fonderie – Musée bruxellois de l’Industrie et du Travail ( jusqu’au 7 avril)…