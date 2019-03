Par Ouï-dire - Forêt/cache/arbre, d’Alice Kudlak - 1e partie - 18/03/2019

C’est une série addictive comme le sont les bonnes séries. Nous sommes dans la forêt et c’est la nuit. Point de départ pour Alice Kudlak de signer sa première fiction radio. Coup d’envoi et coup de maître. Trois jeunes filles vivent une amitié fusionnelle, l’une reste dans sa chambre quand les deux autres explorent. Et pourquoi pas explorer la nuit, la forêt. Nous sommes avec elles, dans leur langue, la vivacité des sentiments, dans leurs peurs et leurs quêtes. Trois tempéraments, on pourrait les appeler l’aventurière, la rêveuse, la bougonne. Destinée au podcast, remarquée au dernier festival Phonurgia Nova à Paris, on vous propose d’écouter cette série en trois soirs. Avec pour conclure un entretien avec l’auteure qui évoque les forêts jurassiennes, les séries télé, le théâtre et les jeunes filles. Et bien sûr la radio…. Avec Alice Kudlak, Clara Choi et Kate Perrault. Musique originale, montage et mixage : Rocco Vallognes