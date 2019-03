Par Ouï-dire - Textiles en fête - 14/03/2019

Thierry Genicot nous donne des échos de deux expositions centrées sur le textile. Au Musée de Mariemont : « De lin et de laine » . Textiles égyptiens du 1er millénaire, fruit de la donation à la Fondation Roi Baudouin de la collection de Maria Luise Fill et de Robert Trevisiol ; visite de la belle exposition et rencontre avec les donataires… Au Musée d’Art et d’Histoire à Bruxelles, avec l’exposition intitulée « Inca Dress Code » le Monde Invisible découvrira l’art de textile précolombien au travers de pièces rarissimes par la voix d’Anne-Françoise Martin…