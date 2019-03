Par Ouï-dire - Debussy, résonances artistiques, 5e épisode : Les innovations - 12/03/2019

Paris sera la première ville au monde à subir un bombardement aérien et c’est dans ce climat que Debussy revoit les œuvres de Chopin pour l’éditeur Durant. Il couche alors sur le papier ses propres études qui, selon lui, seront comparées au compositeur polonais mais à son désavantage. Il écrit également ses trois sonates, celle pour flûte, alto et harpe, celle pour violoncelle et piano et celle pour violon et piano. Dans cette dernière, il n’aura de cesse d’élaguer son écriture musicale pour arriver, dit-il, à la chair nue de l’émotion. Ces dernières années de guerre sont douloureuses pour lui, tant sur la plan psychologique que sur la plan physiologique car son cancer le mine malgré l’opération de 1915. La chirurgie fait alors un bond en avant tout comme le traitement des tumeurs cancéreuses qui lui connaîtra une révolution grâce à la découverte des rayons X et de la radioactivité.