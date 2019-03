Par Ouï-dire - Entre les lignes - 11/03/2019

C’est une histoire singulière, aux allures d’un journal tenu par l’auteur. Un père suit et enregistre l’entrée de sa fille en lecture. Cette sortie de la petite enfance réveille aussi son lot de souvenirs et de secrets que le père, orphelin, est bien incapable de transmettre faute de traces suffisantes. Au rythme des progrès de la lecture, nous voilà partis, de Bruxelles, pour ce voyage à bien des égards initiatiques, pour l’enfant et son père. Une réalisation d'Yves Robic