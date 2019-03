Par Ouï-dire - En psychiatrie, se reconstruire face à l’abîme - 08/03/2019

Interroger l’écriture à travers 4 univers. Episode 1 : Vinciane Moeschler anime depuis plus de dix ans un atelier d'écriture dans un hôpital psychatrique de Bruxelles. A travers ce documentaire, elle cherche à témoigner de ce lieu clos et de ces personnes pour lesquels l'écriture est une véritable catharsis. Avec la participation du psychiatre et écrivian François Emmanuel et de l'écrivaine américaine Siri Hustvedt.