Par Ouï-dire - Anne-Marie Garat : l'album de famille - 1e partie - 06/03/2019

Anne-Marie Garat a publié chez Actes Sud « Photos de famille, un roman de l’album ». Elle y scrute ces visages inconnus qui nous parlent de nous au hasard d’un détail. Elle est glaneuse de photos sur les brocantes, et se laisse tenter par les albums des autres et leurs vertiges d’intime et de fierté, arborés dans un jardin ou dans l’embrasure d’une fenêtre. Le temps de la photographie est le futur antérieur : j’aurai été cela qui s’immobilise. Entre grâce et légèreté, elle nous parle de son travail d’écrivain, inventant les photos imaginaires qui n’auront pas été prises.