Par Ouï-dire - A Charleroi et à Bruxelles : question de photographies ! - 07/03/2019

Thierry Genicot nous donne à voir des artistes qui abordent la photographie sous des angles différents, allant du documentaire au revendicatif, en passant par la démarche plasticienne… Au musée de la photographie à Charleroi jusqu’au 12 mai 2019 : Patrick Willocq Songs of the Walés avec America Parra Smart Olivier Cornil Dans mon jardin les fleurs dansent Jacques Meuris L’expérience photographique Au Botanique à Bruxelles jusqu’au 14 avril : Michel Mazzoni Other things visible Julie Scheurweghs Woman as parts