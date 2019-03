Par Ouï-dire - Debussy, résonances artistiques, 4e épisode : : Le style français - 05/03/2019

En 1913, Stravinsky donne le Sacre du Printemps. La Grande Guerre aura comme conséquence de renforcer l’esprit national français. C’est durant cette époque troublée que Debussy écrit En Blanc et Noir dont le deuxième mouvement se veut un écho aux combats, puisqu'il y mêle le choral allemand Ein fest Burg et la Marseillaise. L’œuvre passera par les oreilles de Camille Saint-Saëns qui qualifie l’œuvre de cubiste. Rappellerait-elle par certains aspects les collages de Braque et Picasso ?