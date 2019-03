Par Ouï-dire - Les évadés du Spitzberg - 04/03/2019

Au cœur de l’océan Arctique, à mi-chemin entre la Norvège et le Pôle Nord, l’île du Spitzberg est une terre de confins propices aux expériences radicales et à l’immersion. A bord du Knut, un voilier de 15 mètres, le capitaine Benjamin Ruffieux ouvre ces étendues désolées à trois artistes (Marylaure Décurnex, Laure Akkash, Steve Fragnière) pour une résidence flottante polaire. Sortir de sa zone de confort pour pénétrer l’invisible et dépasser les limites de l’art, telles sont les promesses de cette étrange aventure. Ecriture, reportage et prise de son : Jonas Pool